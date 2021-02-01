Ди Канио заступился за Лукаку и Ибрагимовича, которые устроили стычку

Бывший футболист Пауло Ди Канио заступился за форварда «Милана» Златана Ибрагимовича и нападающего «Интера» Ромелу Лукаку. Они устроили стычку в матче 1/4 финала Кубка Италии. В концовке первого тайма экс-одноклубники по «Манчестер Юнайтед» начали оскорблять друг друга. После этого партнёры с трудом оттащили Лукаку от Ибрагимовича.
Ди Канио призвал не наказывать строго футболистов. Экс-игрок подчеркнул, что иногда во время футбольных матчей не удаётся сдержать эмоции.
«Журналисты не понимают, о чём вообще говорят. Такие вещи иногда случаются, никто в этом не виноват. Мы не должны слушать журналистов и людей в социальных сетях, которые жёстко критикуют Ибрагимовича и Лукаку.
Некоторые журналисты поддерживают свои любимые клубы, когда пишут свои статьи. Они всегда пытаются что-то объяснить, не зная ничего. Да, Лукаку и Ибрагимович не вели себя в стиле выпускников Оксфорда, это не хорошее поведение, но такое случается», — цитирует Ди Канио Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.
- 1 февраля 2021
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