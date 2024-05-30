Червиченко: Мусаев — нечемпионский тренер, «Краснодару» не надо было продлевать контракт

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о главном тренере «Краснодара» Мураде Мусаеве.

«Мусаев — это нечемпионский тренер. Если «Краснодар» просто хочет находиться в верхней части турнирной таблицы, то, наверное, тогда возможно. Если команда хочет побеждать в чемпионате и выигрывать Кубок России, то, на мой дилетантский взгляд, продление контракта с Мусаевым является неправильным решением», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, накануне, 29 мая, «Краснодар» объявил о продлении контракта с Мусаевым до 2026 года. Чёрно-зелёные завершили сезон-2023/2024 Российской Премьер-Лиги на втором месте. Команда набрала 56 очков за 30 матчей. Чемпионом страны в шестой раз подряд стал санкт-петербургский «Зенит» (57).