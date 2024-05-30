Ташуев: если после стыков позвонят из «Урала», то, естественно, рассмотрю предложение

Бывший главный тренер воронежского «Факела» Сергей Ташуев высказался о ситуации в екатеринбургском «Урале». После поражения в первом переходном матче за право на участие в Российской Премьер-Лиге сезона-2024/2025 от тольяттинского «Акрона» (0:2) был уволен главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко. Ответный переходный матч состоится в субботу, 1 июня.

«Сейчас все мысли руководителей, в том числе Григория Викторовича Иванова, с которым я близко знаком, о том, как оставить команду в РПЛ. Что будет дальше — будет решаться потом. Как решится, если будут звонить — я, как и все тренеры, будем смотреть.

Мы же все ждём предложений. Тем более «Урал» хороший клуб с хорошими возможностями. Так что если после стыков позвонят из «Урала», то, естественно, рассмотрю предложение. Думаю, не я один», — приводит слова Ташуева «Матч ТВ».