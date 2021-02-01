Гари Невилл: у «Манчестер Юнайтед» нет чемпионского менталитета

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл прокомментировал последние результаты «красных дьяволов» и дал оценку их перспектив в борьбе за чемпионство АПЛ.

«Три игры: с «Ливерпулем», «Шеффилд Юнайтед» и «Арсеналом» – разочаровывают, учитывая лишь два набранных очка.

У «МЮ» нет менталитета чемпионской команды. Восемь недель назад все думали, что у Сульшера проблемы после поражения от «Лейпцига» и вылета из Лиги чемпионов. Нельзя за восемь недель внезапно обрести чемпионское мышление.

Они не такие, как «Ливерпуль». «МЮ» не брал трофей с этими игроками. Они не такие, как «Манчестер Сити». У них нет такого опыта», — сказал Невилл в своём подкасте для издания Goal.

Напомним, в последнем матче АПЛ «Манчестер Юнайтед» расписал нулевую ничью с лондонским «Арсеналом».