Гари Невилл: у «Манчестер Юнайтед» нет чемпионского менталитета

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл прокомментировал последние результаты «красных дьяволов» и дал оценку их перспектив в борьбе за чемпионство АПЛ.
«Три игры: с «Ливерпулем», «Шеффилд Юнайтед» и «Арсеналом» – разочаровывают, учитывая лишь два набранных очка.
У «МЮ» нет менталитета чемпионской команды. Восемь недель назад все думали, что у Сульшера проблемы после поражения от «Лейпцига» и вылета из Лиги чемпионов. Нельзя за восемь недель внезапно обрести чемпионское мышление.
Они не такие, как «Ливерпуль». «МЮ» не брал трофей с этими игроками. Они не такие, как «Манчестер Сити». У них нет такого опыта», — сказал Невилл в своём подкасте для издания Goal.
Напомним, в последнем матче АПЛ «Манчестер Юнайтед» расписал нулевую ничью с лондонским «Арсеналом».
- 1 февраля 2021
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