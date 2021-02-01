Илья Геркус заключил мировое соглашение с «Локомотивом»

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус заключил мировое соглашение с московским клубом.
28 января 2020 года стало известно, что московский «Локомотив» подал в суд на Геркуса. Сумма искового заявления «железнодорожников» составила 144,6 млн рублей, но позже была уменьшена до 134 млн рублей. В сентябре прошлого года арбитражный суд принял решение отказать «Локомотиву» в удовлетворении требований, изложенных в иске. Позже Геркус обратился в Арбитражный суд Москвы с требованием взыскать с «Локомотива» судебные издержки в размере 1,2 млн рублей.
«Как вы знаете, недавно я подал иск о взыскании юридических издержек за выигранный ранее суд. Сегодня я заключил по этому вопросу мировое соглашение с „Локомотивом“. Судов больше не будет. Все взаимные претензии в прошлом.
Новый руководитель клуба — Владимир Леонченко — проявил себя в этой ситуации как заботящийся о репутации „Локомотива“ и умеющий договариваться менеджер. Успехов ему и клубу!» — написал Геркус в своём телеграм-канале.
- 1 февраля 2021
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