Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Илья Геркус намерен взыскать с «Локомотива» 1,2 млн рублей

Илья Геркус намерен взыскать с «Локомотива» 1,2 млн рублей
Футбол / РПЛ 0
Аудио-версия:

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус обратился в Арбитражный суд Москвы для взыскания 1,2 млн рублей с московского клуба, сообщается на официальном сайте суда.

28 января 2020 года стало известно, что московский «Локомотив» подал в суд на Геркуса. Сумма искового заявления «железнодорожников» составила 144,6 млн рублей, но позже была уменьшена до 134 млн рублей. В сентябре прошлого года арбитражный суд принял решение отказать «Локомотиву» в удовлетворении требований, изложенных в иске.

Геркус требует взыскать с «Локомотива» судебные издержки в размере 1,2 млн рублей. Заседание по данному делу состоится 9 февраля 2021 года.

Напомним, функционер работал в московском клубе с лета 2016 года по декабрь 2018 года. В этот период «железнодорожники» стали чемпионами России по итогам сезона-2017/2018, а также завоевали национальный Кубок в кампании-2016/2017.

Геркус: правление Кикнадзе и Мещерякова стало образцом непрофессионализма
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021