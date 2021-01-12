Илья Геркус намерен взыскать с «Локомотива» 1,2 млн рублей

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус обратился в Арбитражный суд Москвы для взыскания 1,2 млн рублей с московского клуба, сообщается на официальном сайте суда.
28 января 2020 года стало известно, что московский «Локомотив» подал в суд на Геркуса. Сумма искового заявления «железнодорожников» составила 144,6 млн рублей, но позже была уменьшена до 134 млн рублей. В сентябре прошлого года арбитражный суд принял решение отказать «Локомотиву» в удовлетворении требований, изложенных в иске.
Геркус требует взыскать с «Локомотива» судебные издержки в размере 1,2 млн рублей. Заседание по данному делу состоится 9 февраля 2021 года.
Напомним, функционер работал в московском клубе с лета 2016 года по декабрь 2018 года. В этот период «железнодорожники» стали чемпионами России по итогам сезона-2017/2018, а также завоевали национальный Кубок в кампании-2016/2017.
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