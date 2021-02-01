«Рубин» объявил о подписании двух экс-футболистов «Тамбова»
«Рубин» заключил контракты с полузащитником Михаилом Костюковым и защитником Алексеем Грицаенко. Об этом сообщает официальный сайт казанского клуба.
Оба игрока пополнили стан «Рубина» на правах свободных агентов. Клуб предоставил каждому из них четырёхлетний контракт.
Ранее Костюков и Грицаенко выступали в составе «Тамбова», который близок к тому, чтобы завершить своё существование. В нынешнем сезоне 25-летний защитник успел провести за клуб 10 матчей в РПЛ, а на счету 29-летнего хавбека 16 игр в элитном российском дивизионе.
Напомним, несколькими днями ранее стало известно, что в «Тамбове» осталось всего девять игроков. РФС запретил «Тамбову» регистрировать новичков, пока клуб не выплатит долги четырём футболистам.
Игрок «Тамбова» Килин: клуб отпускает всех спокойно, в любой момент могу забрать документы
Рекомендуем вам
- 1 февраля 2021
-
22:05
-
21:41
-
21:31
-
21:29
-
21:15
-
21:15
-
21:06
-
20:45
-
20:41
-
20:24
-
20:22
-
20:06
-
20:05
-
19:58
-
19:56
-
19:24
-
19:21
-
19:09
-
18:49
-
18:45
-
18:38
-
18:33
-
18:30
-
18:15
-
18:02
-
18:01
-
17:41
-
17:36
-
17:30
-
17:19
-
17:03
-
17:00
-
16:56
-
16:39
-
16:38
Партнерский контент
Рекомендуем вам