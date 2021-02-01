«Рубин» объявил о подписании двух экс-футболистов «Тамбова»

«Рубин» заключил контракты с полузащитником Михаилом Костюковым и защитником Алексеем Грицаенко. Об этом сообщает официальный сайт казанского клуба.

Оба игрока пополнили стан «Рубина» на правах свободных агентов. Клуб предоставил каждому из них четырёхлетний контракт.

Ранее Костюков и Грицаенко выступали в составе «Тамбова», который близок к тому, чтобы завершить своё существование. В нынешнем сезоне 25-летний защитник успел провести за клуб 10 матчей в РПЛ, а на счету 29-летнего хавбека 16 игр в элитном российском дивизионе.

Напомним, несколькими днями ранее стало известно, что в «Тамбове» осталось всего девять игроков. РФС запретил «Тамбову» регистрировать новичков, пока клуб не выплатит долги четырём футболистам.