РФС запретил «Тамбову» регистрировать новичков. Клуб обязан выплатить долги 4 футболистам

Российский футбольный союз на своём официальном сайте опубликовал итоги заседания палаты по разрешению споров.



По итогу заседания были удовлетворены заявления четырёх бывших футболистов «Тамбова» – нападающих Михаила Костюкова, Ишхана Гелояна и Хасана Мамтова и вратаря Гиорги Шелии – о взыскании с клуба задолженностей по трудовым договорам в полном объёме.



На «Тамбов» также наложен запрет на регистрацию новых игроков в качестве обеспечительной меры. Данный запрет может быть снят палатой РФС по разрешению споров по заявлению клуба в случае исполнения обязательств перед названными футболистами.



Ранее сообщалось, что «Тамбов» может сняться с чемпионата России, однако в клубе опровергли эту информацию.

«Фортуна» хочет выкупить нападающего «Тамбова»