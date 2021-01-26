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РФС запретил «Тамбову» регистрировать новичков. Клуб обязан выплатить долги 4 футболистам

РФС запретил «Тамбову» регистрировать новичков. Клуб обязан выплатить долги 4 футболистам
Футбол / РПЛ 0

Российский футбольный союз на своём официальном сайте опубликовал итоги заседания палаты по разрешению споров.

По итогу заседания были удовлетворены заявления четырёх бывших футболистов «Тамбова» – нападающих Михаила Костюкова, Ишхана Гелояна и Хасана Мамтова и вратаря Гиорги Шелии – о взыскании с клуба задолженностей по трудовым договорам в полном объёме.

На «Тамбов» также наложен запрет на регистрацию новых игроков в качестве обеспечительной меры. Данный запрет может быть снят палатой РФС по разрешению споров по заявлению клуба в случае исполнения обязательств перед названными футболистами.

Ранее сообщалось, что «Тамбов» может сняться с чемпионата России, однако в клубе опровергли эту информацию.

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