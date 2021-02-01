Игрок «Тамбова» Килин: клуб отпускает всех спокойно, в любой момент могу забрать документы

Полузащитник «Тамбова» Антон Килин рассказал, как клуб расстаётся с уходящими футболистами. Ранее стало известно, что в команде осталось всего девять игроков.
«Зарплату мы не получаем с сентября. И премиальные за тот сезон получил далеко не в полном объёме. Клуб всех отпускает спокойно. Я могу в любой момент позвонить, забрать документы. Я нахожусь в режиме ожидания, как и некоторые другие. Время ещё есть, трансферное окно только открылось.
Что касается сборов, то их провели в Крымске с 15-го по 22-е число. Больше сборов не будет. Туда приезжали ребята на просмотр. Сыграли один матч с «Енисеем», но могу сказать, что из состава, который играл в РПЛ, там было два молодых парня из дубля. Остальные, грубо говоря, отказались играть, так как можно получить травму», — сказал Килин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
- 1 февраля 2021
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