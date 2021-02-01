Селезнёв — об отчислении из «Колоса»: писали, что пьяным на матч выходил. Это всё бред

Нападающий Евгений Селезнёв прокомментировал отчисление из «Колоса».
«У меня всё нормально, я сейчас дома с семьёй. Отчисление из «Колоса»? А что говорить? То, что пишут, — это всё бред. Долго объяснять, что произошло. Я столько прочитал про себя… Что я пьяным на матч выходил… Всё это публикуется, а у меня ребенок, мать, жена. Мне больше их жалко, чем себя» — сказал Селезнёв в интервью на канале Football Hub в YouTube.
Ранее сообщалось, что Селезнёв был отчислен за грубое нарушение режима. Наставник клуба Руслан Костышин был категоричен, и игрока отчислили из состава. Селезнёв покинул турецкий сбор и направился в Киев.
Селезнёв подписал контракт с «Колосом» в сентябре прошлого года. В нынешнем сезоне он провёл за украинский клуб 12 матчей, в которых записал в свой актив 5 голов и отдал одну результативную передачу.
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