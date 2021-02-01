Почеттино: ни за что не возглавлю «Барселону» и «Марсель»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино назвал клубы, в которых не согласится работать ни при каких обстоятельствах.
«Я никогда не возглавлю «Барселону». Это невозможно. У меня есть принципы, связь с этим городом, которая делает это невозможным. «Марсель» — тоже невозможный для меня вариант», — приводит слова Почеттино RMC.
Аргентинский специалист объяснил принципиальность своей позиции. «Марсель» является прямым конкурентом его нынешнего клуба, а «Барселона» является принципиальным соперником каталонского «Эспаньола», за который Почеттино выступал во время игровой карьеры и в котором начинал свою самостоятельную тренерскую карьеру.
Ранее Маурисио Почеттино рассказывал, что в молодости Лионель Месси был близок к аренде в «Эспаньол», но «Барселона» не захотела отпускать молодого игрока после нескольких удачных матчей.
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