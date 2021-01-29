Почеттино высказался о возможном трансфере Рамоса из «Реала» в «ПСЖ»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино прокомментировал возможный трансфер защитника «Реала» Серхио Рамоса.
«Стратегия «ПСЖ» существует уже много лет, когда мы подписали контракт с Роналдиньо. Мы смотрим возможности рынка и подписываем игроков, которые могут усилить нас. Всё будет видно в ближайшие месяцы. Здесь Рамос нашёл бы отличный клуб, который одержимый постоянными победами. ПСЖ, один из величайших клубов в мире», — приводит слова Почеттино Marca.
Ранее сообщалось, что Рамос отклонил предложение «Реала» по контракту. Главным претендентом на Рамоса является «ПСЖ». Капитан «сливочных» имеет право вести переговоры и подписывать предварительные контракты с другими клубами с этого месяца. По последней информации СМИ, парижане предложили Серхио зарплату, которую ему не сможет обеспечить «Реал».
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