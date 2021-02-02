Салах тащит «Ливерпуль». «Брайтон» втащил «Тоттенхэму». Разбор 21-го тура

«Чемпионат» и «Okko Спорт» публикуют новый выпуск подкаста Кирилла Хаита и Гриши Телингатера. Обсуждаем 21-й тур. Мохамед Салах забил «Вест Хэму» пару классных голов, Патрик Бэмфорд в огне, «Сити» спокойно лидирует, а «Тоттенхэм» тонет без Гарри Кейна. А также: как играет новый «Челси» и топ-матч «Арсенал» — «МЮ».
Подкаст «Хаит и Телингатер. Обзор АПЛ» теперь доступен на мультиплатформенном стриминговом сервисе "СберЗвук". Скачивайте приложение, слушайте подкаст в фоновом режиме и добавляйте в любимые.
Доступ к АПЛ, MLS и другому футбольному контенту, онлайн и в записи, в отличном качестве, на 3х устройствах, с лучшими комментаторами или интершумом.
Кирилл оценивает контракт Месси (и последний матч тоже) на своем канале.
Гриша активно ведет свой канал в Telegram! Заходите.
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В этом выпуске:
0.00 – привет!
0.38 – «МЮ» был лучше. Или «Арсенал»? Хотя стойте...
8.00 – Бруну – злодей!
12.12 – эпически корявый гол «Манчестер Сити».
21.22 – Тухель всё ещё изучает состав «Челси».
32.13 – история с Маркосом Алонсо закольцевалась.
36.23 – за что можно любить «Вест Хэм»?
41.30 – видел пас Шакири? Оо да! А что Салах творит? Уууу!
51.32 – «Тоттенхэм» вообще вышел на поле?
57.30 – «Брайтон» тролит фанатку.
1:02.10 – как же круто раскатывает «Лидс»!
1:09.48 – «Лестер», кто ты без Варди?
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