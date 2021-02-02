Полузащитник Хесе перешёл в «Лас-Пальмас»

Полузащитник Хесе подписал контракт с «Лас-Пальмасом», сообщает официальный сайт клуба. Во вторник, 2 февраля, он пройдет медобследование, а в среду игрока представят команде.

Хесе перешёл в клуб из родного города на правах свободного агента, так как «Пари Сен-Жермен» расторг с ним контракт.

Хесе начинал карьеру в мадридском «Реале». В составе «ПСЖ» он находился с 2016 года, но большую часть карьеры провёл в арендах: в «Сток Сити», «Бетисе» и «Спортинге», а в 2017 году он уже выступал за «Лас-Пальмас». Известно, что также игроком интересовались «Валенсия» и «Ференбахче».

В нынешнем сезоне на счету Хесе 22 минуты в Лиге 1 в составе «ПСЖ». По информации источника французский клуб разорвал контракт со своим игроком из-за секс-скандала.