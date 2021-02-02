Чернов: Головин, безусловно, круче меня на горе. С сибиряками нет смысла в этом тягаться

Защитник «Крыльев Советов» Никита Чернов рассказал, почему провёл отпуск вместе с бывшим партнёром по ЦСКА полузащитником Александром Головиным в Кемеровской области.
«Мы только второй год там отдыхали, а Саня Головин – седьмой. У него дом рядом – два часа на машине. Предложил составить компанию. Я только за был. Тем более все организационные вопросы Саша на себя взял, от нас только приезд и хорошее настроение требовалось. Люблю покататься на сноуборде и вообще активно проводить отпуск, а не дома сидеть. Отвёл душу.
Кто круче на склоне? Саня, безусловно. С сибиряками нет смысла даже тягаться в этом – они с детства катаются. А мы, южные ребята, только учимся», — сказал Чернов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
Полное интервью с Никитой Черновым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.
Фото: Олег Лысенко
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