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Чернов: Головин, безусловно, круче меня на горе. С сибиряками нет смысла в этом тягаться

Чернов: Головин, безусловно, круче меня на горе. С сибиряками нет смысла в этом тягаться
Футбол / Франция 0
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Защитник «Крыльев Советов» Никита Чернов рассказал, почему провёл отпуск вместе с бывшим партнёром по ЦСКА полузащитником Александром Головиным в Кемеровской области.

«Мы только второй год там отдыхали, а Саня Головин – седьмой. У него дом рядом – два часа на машине. Предложил составить компанию. Я только за был. Тем более все организационные вопросы Саша на себя взял, от нас только приезд и хорошее настроение требовалось. Люблю покататься на сноуборде и вообще активно проводить отпуск, а не дома сидеть. Отвёл душу.

Кто круче на склоне? Саня, безусловно. С сибиряками нет смысла даже тягаться в этом – они с детства катаются. А мы, южные ребята, только учимся», — сказал Чернов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Полное интервью с Никитой Черновым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

Фото: Олег Лысенко

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