Черевченко: Глушаков может и 180 минут сыграть. Он и должен быть лидером

Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко после товарищеского матча с казанским «Рубином» (2:2) поделился мнением о полузащитнике подмосковной команды Денисе Глушакове.

«Глушаков всегда был объёмным футболистом. Он может и 180 минут сыграть. С этим проблем никогда не было ни в «Локомотиве», ни в «Спартаке». Глушаков и должен быть лидером, он поиграл, опытный футболист», — сказал Черевченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Глушаков перешёл в «Химки» из грозненского «Ахмата» на правах свободного агента. 33-летний полузащитник в нынешнем сезоне во всех турнирах провёл 10 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. У полузащитника и подмосковного клуба действующий контракт до 2021 года.