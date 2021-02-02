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Клопп: возвращение ван Дейка на поле в нынешнем сезоне маловероятно

Клопп: возвращение ван Дейка на поле в нынешнем сезоне маловероятно
Футбол / Англия 0
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сообщил, что возвращение защитника мерсисайдцев Вирджила ван Дейка на поле в нынешнем сезоне маловероятно.

«Ни один врач не сказал мне, что у Вирджила есть шанс снова сыграть в этом сезоне. Я не хочу говорить, что это невозможно, но это маловероятно. Мы добавляем игроков в заявку на турнир, потому что иногда верим в чудеса. Если он всё ещё в заявке, значит, мы надеемся на чудо. Вот и всё», — приводит слова Клоппа Sky Sports.

Ван Дейк получил травму в столкновении с вратарём «Эвертона» Джорданом Пикфордом в матче 5-го тура английской Премьер-лиги (2:2). Голкипер прыгнул ему в ноги, однако избежал наказания, поскольку у нидерландца зафиксировали офсайд. У Вирджила впоследствии была диагностирована травма крестообразных связок колена.

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