«Ливерпуль» и «МЮ» поборются за молодую звезду «Астон Виллы»

Перспективный полузащитник «Астон Виллы» Карни Чуквуэмека попал на радары сразу нескольких британских грандов. Так, в услугах 17-летнего хавбека заинтересованы «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед», об этом сообщает The Times.

Чуквуэмека считается одним из самых перспективных английских игроков на данный момент. Карни выступает за «Астон Виллу» U23, в составе которой провёл 13 матчей в нынешнем сезоне.

«Ливерпуль» и «МЮ» могут отдать Чуквуэмеку в аренду или отправить его в дубль сразу после подписания.

«Астон Вилла» набрала 32 очка в 19 турах АПЛ, что позволяет ей занимать девятую строчку в турнирной таблице чемпионата. В зимнее трансферное окно состав «львов» пополнил полузащитник «Марселя» Морган Сансон, которым интересовался «Зенит».