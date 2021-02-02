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На стадионе «Астон Виллы» откроется центр вакцинации от коронавируса

На стадионе «Астон Виллы» откроется центр вакцинации от коронавируса
Футбол / Англия 0

На стадионе «Вилла Парк» откроется полноценный центр вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает официальный сайт «Астон Виллы».

Пункт вакцинации расположится на трибуне «Холте Энд» и будет работать ежедневно. Антиковидную прививку можно будет сделать даже во время матчей «Астон Виллы», так как игры проходят при пустых трибунах.

«Астон Вилла» набрала 32 очка в 19 турах АПЛ, что позволяет ей занимать девятую строчку в турнирной таблице чемпионата. В зимнее трансферное окно состав «львов» пополнил полузащитник «Марселя» Морган Сансон, которым интересовался «Зенит».

Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино высказал мнение, что футболисты не должны входить в число приоритетных групп для вакцинации от COVID-19.

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