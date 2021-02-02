На стадионе «Астон Виллы» откроется центр вакцинации от коронавируса

На стадионе «Вилла Парк» откроется полноценный центр вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает официальный сайт «Астон Виллы».

Пункт вакцинации расположится на трибуне «Холте Энд» и будет работать ежедневно. Антиковидную прививку можно будет сделать даже во время матчей «Астон Виллы», так как игры проходят при пустых трибунах.

«Астон Вилла» набрала 32 очка в 19 турах АПЛ, что позволяет ей занимать девятую строчку в турнирной таблице чемпионата. В зимнее трансферное окно состав «львов» пополнил полузащитник «Марселя» Морган Сансон, которым интересовался «Зенит».

Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино высказал мнение, что футболисты не должны входить в число приоритетных групп для вакцинации от COVID-19.