Криштиану Роналду — в стартовом составе «Ювентуса» на матч Кубка Италии с «Интером»

Стали известны стартовые составы «Интера» и «Ювентуса» на первый матч 1/2 финала Кубка Италии. Встреча пройдёт на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане. Начало — в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Интер»: Ханданович, Шкриньяр, де Врей, Бастони, Дармиан, Барелла, Брозович, Видаль, Янг, Лаутаро Мартинес, Алексис Санчес.
«Ювентус»: Буффон, Куадрадо, Демирал, де Лигт, Алекс Сандро, Маккенни, Бентанкур, Рабьо, Бернардески, Роналду, Кулушевски.
Ответный полуфинальный матч Кубка Италии «Ювентус» — «Интер» состоится 9 февраля на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине. В 1/4 финала турнира «Ювентус» разгромил СПАЛ (4:0), а миланский «Интер» со счётом 2:1 обыграл «Милан». В другом полуфинальном матче Кубка Италии встретятся «Аталанта» и «Наполи». Первый матч состоится завтра, 3 февраля.
- 2 февраля 2021
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