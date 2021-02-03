Павлюченко: в «Тоттенхэме» я отдыхал больше всех

Экс-нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Роман Павлюченко рассказал о своей любви к пассивному отдыху в межсезонье и о последствиях такого подхода.

«Английские сборы отличались от русских только тем, что летом мы отдыхали два месяца, а не один. В «Тоттенхэме» на эту паузу нам давали программу. Две недели полноценного отдыха, зато на оставшиеся полтора месяца расписывали работу на целый день: бег, тренажёрный зал, работа с мячом. И, кажется, я был единственным, кто в эти два месяца не делал ничего, а просто отдыхал.

Всю свою карьеру я строил по такому графику — и в Англии, и в России. Понимал, что отработал сезон, и у меня есть время на отдых, который проходил по одному сценарию: уезжал с семьёй в тёплые края, целыми днями лежал на пляже и купался с детьми, мог поиграть в теннис или пляжный волейбол. Но кроссы не бегал никогда.

Я чётко ставил задачу: месяц отдыхаю, при этом знаю, что будет тяжелее всех; но мне хватит 20-30 дней на сборах, чтобы набрать форму и нормально войти в сезон. Говорю об этом честно и ничего не стесняюсь. И если бы можно было что-то исправить в карьере, то я бы ничего не менял. Всё так же — отдыхал бы больше всех и задыхался на первых тренировках.

Всё просто: если бы бегал или качался в тот месяц вместо отдыха, быстрее или мощнее Бэйла я бы не стал. Это он мог полгода отдыхать и всё равно бежать первым», — сказал Павлюченко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Маркову.

Ранее Роман Павлюченко рассказал, как праздновал Новый год в Англии, когда на 1 января «Тоттенхэму» ставили матчи.