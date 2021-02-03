«Отличная командная победа». Роналду – об игре «Ювентуса» с «Интером»
35-летний португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду в «Инстаграме» отреагировал на результат первой встречи с миланским «Интером» в полуфинале Кубка Италии, который завершился победой «старой синьоры» со счётом 2:1.
«Отличная командная победа! Нам нужен этот дух», — гласит пост Роналду в «инстаграме».
Ответный матч полуфинала Кубка Италии «Ювентус» — «Интер» состоится 9 февраля на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине. В 1/4 финала турнира «Ювентус» разгромил СПАЛ (4:0), а миланский «Интер» со счётом 2:1 обыграл «Милан». В другом полуфинальном матче Кубка Италии встретятся «Аталанта» и «Наполи». Первая матч состоится 3 февраля.
Напомним, что на «Чемпионате» доступен видеообзор встречи «Интер» — «Ювентус».
Спорный пенальти, дубль Роналду и ошибка Хандановича – в обзоре матча «Интер» — «Ювентус»
Рекомендуем вам
- 3 февраля 2021
-
04:07
-
03:54
-
03:38
-
02:34
-
02:09
-
01:44
-
01:27
-
01:24
-
01:09
-
01:08
-
00:54
-
00:43
-
00:25
-
00:17
-
00:14
-
00:04
- 2 февраля 2021
-
23:41
-
23:33
-
23:29
-
23:17
-
23:11
-
23:06
-
23:00
-
22:56
-
22:51
-
22:42
-
22:35
-
22:29
-
22:21
-
22:09
-
22:08
-
21:58
-
21:48
-
21:46
-
21:43
Партнерский контент
Рекомендуем вам