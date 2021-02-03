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«Отличная командная победа». Роналду – об игре «Ювентуса» с «Интером»

«Отличная командная победа». Роналду – об игре «Ювентуса» с «Интером»
Футбол / Италия 0

35-летний португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду в «Инстаграме» отреагировал на результат первой встречи с миланским «Интером» в полуфинале Кубка Италии, который завершился победой «старой синьоры» со счётом 2:1.

«Отличная командная победа! Нам нужен этот дух», — гласит пост Роналду в «инстаграме».

Ответный матч полуфинала Кубка Италии «Ювентус» — «Интер» состоится 9 февраля на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине. В 1/4 финала турнира «Ювентус» разгромил СПАЛ (4:0), а миланский «Интер» со счётом 2:1 обыграл «Милан». В другом полуфинальном матче Кубка Италии встретятся «Аталанта» и «Наполи». Первая матч состоится 3 февраля.

Напомним, что на «Чемпионате» доступен видеообзор встречи «Интер» — «Ювентус».

Спорный пенальти, дубль Роналду и ошибка Хандановича – в обзоре матча «Интер» — «Ювентус»
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