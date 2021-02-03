Доменико Тедеско назвал футболистов и клубы, против которых было сложнее всего в РПЛ

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско назвал футболистов и клубы, против которых было сложнее всего в Российской Премьер-Лиге.



«Тяжёлый вопрос. Дело не только в тактике – всегда сложно играть против быстрых игроков. Например, остановить Влашича крайне тяжело. «Зенит» – очень качественная команда, обладающая игроками с разными сильными сторонами. Они могут менять игру с помощью замен – это всегда большое преимущество. В прошлом сезоне хороший состав был у «Ростова». Как и в этом году. Недавно к ним пришел, например, Полоз – очень быстрый футболист. Играть против этой команды нелегко», — цитирует Тедеско Sports.ru.



Тренировочные сборы «Спартака» продлятся до 8 февраля. Московский клуб выиграл первый товарищеский матч — с «Пахтакором» из Узбекистана (2:1). Следующая встреча красно-белых запланирована на 6 февраля. Соперником «Спартака» станет солигорский «Шахтёр» (Беларусь).

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