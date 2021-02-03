Агент Чистякова: «Зенит» не сделал предложение «Ростову» о выкупе, ничего не ожидаем

Андрей Талаев, агент защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, права на которого принадлежат «Ростову», прокомментировал положение игрока.



«Ситуация не поменялась – предложение о выкупе в «Ростов» не поступило. Есть ли дедлайн? И когда ждём начала переговоров? Мы ничего не ожидаем. Футболист работает с командой, ему всё нравится. Тренерский штаб и руководство клуба решат, достоин ли он играть на постоянной основе. Предварительных оценок со стороны тренеров и руководства не было. Он провёл не так много времени в клубе, чтобы успеть оценить. Поэтому логично, что «Зенит» пока присматривается. Летом сумма выкупа станет больше? Лучше обратитесь в клуб, это не в моей компетенции», – цитирует Талаева «Спорт день за днём».



Чистяков перешёл в «Зенит» из «Ростова» на правах аренды в октябре 2020 года. В нынешнем сезоне защитник принял участие в 6 матчах за «Зенит» в чемпионате России, но не отметился результативными действиями.

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