«Всем становится трудно с нами играть». Андреа Пирло — о победе «Ювентуса» над «Интером»
Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло прокомментировал победу в первом полуфинальном матче Кубка Италии с «Интером» (2:1).
«В предыдущем матче с «Интером», в чемпионате, мы не были собой. Это был провал, но мы получили хороший урок и провели работу над ошибками. Это только первый матч, мы ещё ничего не добились, но эта победа показывает, что мы полностью сконцентрированы. Всем становится трудно с нами играть, мы знаем свои сильные стороны. Нелегко поддерживать такую интенсивность, играя практически каждый день. Я увидел отличную реакцию команды после пропущенного гола», — цитирует Пирло Football Italia со ссылкой на RAI Sport.
Ответный матч между «Ювентусом» и «Интером» состоится 9 февраля в Турине.
Видеообзор матча «Интер» — «Ювентус»:
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