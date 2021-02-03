«Всем становится трудно с нами играть». Андреа Пирло — о победе «Ювентуса» над «Интером»

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло прокомментировал победу в первом полуфинальном матче Кубка Италии с «Интером» (2:1).



«В предыдущем матче с «Интером», в чемпионате, мы не были собой. Это был провал, но мы получили хороший урок и провели работу над ошибками. Это только первый матч, мы ещё ничего не добились, но эта победа показывает, что мы полностью сконцентрированы. Всем становится трудно с нами играть, мы знаем свои сильные стороны. Нелегко поддерживать такую интенсивность, играя практически каждый день. Я увидел отличную реакцию команды после пропущенного гола», — цитирует Пирло Football Italia со ссылкой на RAI Sport.



Ответный матч между «Ювентусом» и «Интером» состоится 9 февраля в Турине.

Видеообзор матча «Интер» — «Ювентус»: