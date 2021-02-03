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Конте: мы начали проект «Интера», а в августе его заморозили. Ситуация странная

Конте: мы начали проект «Интера», а в августе его заморозили. Ситуация странная
Футбол / Италия 0

Главный тренер «Интера» Антонио Конте высказался о финансовых проблемах клуба и информации о его возможной продаже.

«Ситуация странная, нет смысла отрицать это. Мы начали проект, и этот проект фактически заморозили в августе», — цитирует Конте Football Italia со ссылкой на RAI Sport.

Конте возглавил «Интер» летом 2019 года. Под его руководством «нерадзурри» в первом сезоне заняли второе место в чемпионате. Преодолеть групповой этап Лиги чемпионов команда не смогла, зато дошла до финала Лиги Европы. В этом розыгрыше главного еврокубка миланцы финишировали четвёртыми в группе.

«Интер», набрав 44 очка в 20 турах, занимает второе место в турнирной таблице итальянской Серии А, уступая лишь «Милану» (46).

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