Конте: мы начали проект «Интера», а в августе его заморозили. Ситуация странная
Главный тренер «Интера» Антонио Конте высказался о финансовых проблемах клуба и информации о его возможной продаже.
«Ситуация странная, нет смысла отрицать это. Мы начали проект, и этот проект фактически заморозили в августе», — цитирует Конте Football Italia со ссылкой на RAI Sport.
Конте возглавил «Интер» летом 2019 года. Под его руководством «нерадзурри» в первом сезоне заняли второе место в чемпионате. Преодолеть групповой этап Лиги чемпионов команда не смогла, зато дошла до финала Лиги Европы. В этом розыгрыше главного еврокубка миланцы финишировали четвёртыми в группе.
«Интер», набрав 44 очка в 20 турах, занимает второе место в турнирной таблице итальянской Серии А, уступая лишь «Милану» (46).
Антонио Конте: «Интер» заслуживал гораздо большего. «Ювентус» почти ничего не создал
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