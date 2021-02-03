Адамов начнёт работу в «Строгино» после согласования кандидатуры с руководством учреждения

Генеральный директор «Строгино» Дмитрий Струтынский рассказал, что бывший директор академии «Ростова» Роман Адамов начнёт работу в новом клубе после согласования кандидатуры с руководством учреждения.



«Роман Адамов приступит к работе в «Строгино» после согласования его кандидатуры с руководством учреждения. На сегодняшний день в ГБУ ФК «Строгино» Роман Адамов рассматривается на должность директора структурного подразделения «спортивная школа», — сказал Струтынский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.



Адамов в бытность футболистом выступал за такие известные клубы, как «Ростов», «Терек», «Москва», «Рубин», «Крылья Советов», «Виктория Пльзень» и «Сибирь». За сборную России сыграл 3 матча.

Роман Адамов стал спортивным директором «Строгино»