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Адамов начнёт работу в «Строгино» после согласования кандидатуры с руководством учреждения

Адамов начнёт работу в «Строгино» после согласования кандидатуры с руководством учреждения
Футбол / ПФЛ - Второй дивизион 0

Генеральный директор «Строгино» Дмитрий Струтынский рассказал, что бывший директор академии «Ростова» Роман Адамов начнёт работу в новом клубе после согласования кандидатуры с руководством учреждения.

«Роман Адамов приступит к работе в «Строгино» после согласования его кандидатуры с руководством учреждения. На сегодняшний день в ГБУ ФК «Строгино» Роман Адамов рассматривается на должность директора структурного подразделения «спортивная школа», — сказал Струтынский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Адамов в бытность футболистом выступал за такие известные клубы, как «Ростов», «Терек», «Москва», «Рубин», «Крылья Советов», «Виктория Пльзень» и «Сибирь». За сборную России сыграл 3 матча.

Роман Адамов стал спортивным директором «Строгино»
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