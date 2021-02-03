Кавазашвили: «Спартак» может вернуть Глушенкова в любой момент, «Химки» — своя команда

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился мнением о переходе нападающего «Спартака» Максима Глушенкова в «Химки» на правах аренды.



«Мне абсолютно не нравится, когда талантливых футболистов отдают в другие клубы. Но! Если Тедеско скажет, что у него в составе нет места для нашего молодого и талантливого мальчика и вместо него будет играть опытный футболист, — в таком случае могу его понять. В команду приглашают Квинси Промеса, наверное, для него и освобождают место.



Очередная аренда — это далеко не значит, что Глушенкова убирают из состава красно-белых. Вы же знаете, «Химки» — это вроде как дочерняя команда «Спартака». Они отдают его в аренду, чтобы он играл в основном составе. В любой момент игрока можно вернуть, потому что «Химки» — своя команда.



Если нет места в составе, надо уходить в другую команду и проявлять себя. Желаю, чтобы наши футболисты больше играли в основных составах команд РПЛ. Всё это нужно для того, чтобы у Станислава Черчесова были достойные кандидаты», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Глушенков прокомментировал переход из «Спартака» в «Химки» на правах аренды