Андрей Мостовой — Александру Мостовому: в детстве говорили, что я чуть ли не ваш сын

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой в интервью экс-игроку «Спартака» сборной России Александру Мостовому отметил, что до сих пор встречаются люди, которые считают их родственниками.



«Фамилия Мостовой на меня совершенно не давит. Просто иногда бывают напоминания. Я, конечно, помню, что вы в своё время играли… А в детстве мне говорили, что я чуть ли не сын.



В детстве постоянно спрашивали, не родственники ли мы. Ну и сейчас есть люди, которые спрашивают. Но мне непонятно: зачем спрашивать, если можно посмотреть в интернете, какое у меня отчество? Я Андреевич. Так что сейчас поменьше этого стало», — приводит слова Андрея Мостового Sport24.

Андрей Мостовой выступает за «Зенит» с 2019 года. В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 16 матчах Российской Премьер-Лиги, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.