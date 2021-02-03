«Наполи» — «Аталанта»: прямая трансляция матча 1/2 финала Кубка Италии начнётся в 22:45

Сегодня, 3 февраля, состоится первый матч 1/2 финала Кубка Италии «Наполи» — «Аталанта». Встреча пройдёт на стадионе «Диего Армандо Марадона (Сан-Паоло)» в Неаполе. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Наполи» — «Аталанта».

Матч будет обслуживать бригада арбитров во главе с Микаэлем Фаббри. Ассистенты — Сержио Рангетти и Давиде Империале. Резервный арбитр — Маурицио Мариани.

Второй матч противостояния пройдёт 10 февраля на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо.

В 1/4 финала Кубка Италии «Аталанта» переиграла «Лацио» со счётом 3:2. «Наполи» одержал победу в матче со «Специей» (4:2).

В последний раз команды встречались в октябре 2020 года в матче Серии А, «Наполи» разгромил «Аталанту» со счётом 4:1.