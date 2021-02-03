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Де Брёйне, Лам, Иньеста — в сборной лучших игроков десятилетия в Европе по версии IFFHS

Де Брёйне, Лам, Иньеста — в сборной лучших игроков десятилетия в Европе по версии IFFHS
Футбол / Англия 0

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) на своём сайте представила символическую сборную Европы минувшего десятилетия.

Сборная десятилетия: Мануэль Нойер («Бавария», Германия), Филипп Лам (завершил карьеру, играл за «Баварию» и Германию), Серхио Рамос («Реал», Испания), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль», Нидерланды), Леонардо Бонуччи («Ювентус», Италия), Тони Кроос («Реал», Германия), Андрес Иньеста («Виссел Кобе», играл за «Барселону» и Испанию), Лука Модрич («Реал», Хорватия), Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити», Бельгия), Криштиану Роналду («Ювентус», Португалия), Роберт Левандовски («Бавария», Польша).

Ранее IFFHS признала нападающего Криштиану Роналду лучшим футболистом десятилетия в Европе.

Криштиану Роналду — лучший футболист десятилетия в Европе по версии IFFHS
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