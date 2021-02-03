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Тюкавин: мне импонирует Кокорин. Надеюсь, у него всё получится в «Фиорентине»

Тюкавин: мне импонирует Кокорин. Надеюсь, у него всё получится в «Фиорентине»
Футбол / РПЛ 0
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Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин рассказал, с кого из футболистов берёт пример.

«Почему ходил на матч „Ювентуса“ с „Локомотивом“? Просто хотел сходить на Лигу чемпионов, послушать этот гимн и увидеть звёзд «Ювентуса», в том числе и Криштиану Роналду. Эмоции зашкаливали.

Не то что равняюсь на Роналду, просто мне нравится его игра. Ещё мне импонирует в футбольном плане Саша Кокорин. Вот как раз в «Фиорентину» уехал. Надеюсь, у него там всё получится, он до конца там раскроется и будет забивать», — приводит слова Тюкавина пресс-служба «Динамо».

Напомним, Кокорин стал игроком «Фиорентины» 27 января. Контракт российского футболиста с итальянским клубом рассчитан до 2024 года. Сумма сделки составила € 4,5 млн. Александр будет выступать за «фиалок» под 91-м номером.

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