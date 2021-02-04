Гвардиола: когда мы шли на 12-м месте, я думал лишь о попадании в Лигу Европы

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу «горожан» в матче 22-го тура АПЛ с «Бёрнли» (2:0).



«Сегодня у нас были определенные проблемы с первым пасом, движением при начале атак. Но в первые 15 минут второго тайма мы продемонстрировали наш лучший футбол. Увы, мы не смогли забить третий или четвёртый гол. В последние 15 минут мы просто перепасовывали мяч без намерения атаковать. Мы хотели избежать возможности пропустить контратаку.



Нам нужно делать свою работу а не смотреть на результаты «Манчестер Юнайтед». Думать о других клубах – большая ошибка. Когда в начале сезона мы шли на 12-м месте мы не думали о победе в АПЛ. Тогда наши мысли были о попадании в Лигу Европы. Так что дело не в сериях матчей, не в статистике. Надо думать лишь о следующем матче», — цитирует Гвардиолу BBC.

Видео победного гола «Манчестер Сити» в матче с «Бёрнли»

«Манчестер Сити» в 21 матче набрал 47 очков и занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Бёрнли» (22) — на 15-м месте.