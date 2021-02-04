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«Ливерпуль», уступив «Брайтону», проиграл второй домашний матч подряд

«Ливерпуль», уступив «Брайтону», проиграл второй домашний матч подряд
Футбол / Англия 0
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В матче 22-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» на стадионе «Энфилд» принимал «Брайтон энд Хоув Альбион». Встреча завершилась победой «чаек» со счётом 1:0.

На 56-й минуте гости убежали в контратаку — вингер Соломон Марч с правого фланга исполнил навес в лицевую на защитника Дэниела Бёрн, который головой сделал скидку к линии вратарской, откуда полузащитник Стивен Альсате протолкнул мяч в угол ворот.

Видео гола Стивена Альсате

Это дебютный гол 22-летнего колумбийца в АПЛ.

«Ливерпуль» в чемпионате Англии проиграл второй домашний матч подряд. В матче 18-го тура мерсисайдцы уступили «Бёрнли» (0:1).

Подопечные Юргена Клоппа в 22 матчах набрали 40 очков и занимают 4-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Брайтон» (24) — на 15-м месте.

Матч первого круга «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Ливерпуль» состоялся 28 ноября 2020 года и завершился вничью — 1:1.

Англия - Премьер-лига. 22-й тур
03 февраля 2021, среда. 23:15 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
0 : 1
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
0:1 Альсате – 56'
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