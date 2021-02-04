«Это невероятно». Куман о ярком камбэке «Барселоны» в матче с «Гранадой» в Кубке Испании

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал победу в четвертьфинале Кубка Испании с «Гранадой».
«Это невероятно. Футбол невероятный. Я думаю, мы хорошо выступили. Я очень доволен тем командным характером, который мы показали. Он проявился в атмосфере раздевалки после игры. Это отражение того, что у нас все хорошо. Да, такие игры, как эта, проходящие в плей-офф, помогают внутренне обрести силу. Мы показали в игре, когда многое было против нас, что мы на правильном пути. Это важные вещи для сезона», — приводит слова Кумана Marca.
Напомним, по ходу матча «Гранада» вела со счётом 0:2, но «Барселона» отыгралась в основное время, а в овертайме забила ещё три гола и одержала победу. В составе победителей по дублю оформили Антуан Гризманн и Жорди Альба и ещё один гол в свой актив записал Френки де Йонг. За «Гранаду» забивали Кенеди, Роберто Сольдадо и Феде Вико.
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