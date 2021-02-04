Гендиректор «Локо»: сейчас обращаться насчёт смешанного финансирования ни к кому не буду

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко ответил на вопрос, планирует ли он обратиться к «РЖД», чтобы у клуба появилось смешанное финансирование.



«Когда буду понимать возможности, отвечу на этот вопрос. На сегодняшний момент мне досталось то хозяйство и тот бюджет, на который раньше жил «Локомотив». Стоит задача выхода на стабильный показатель не только в спортивном, но и финансовом плане. На данный момент обращаться ни к кому не буду. Когда будет вопрос стратегии клуба и финансирования, будем обсуждать.



Кикнадзе говорил про стратегию? Я не буду это комментировать. Вы недавно видели, что мы урегулировали спор с Геркусом. «Локо» открыт для сотрудничества во избежание споров и конфликтов по любым вопросам», — передаёт слова Леонченко корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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