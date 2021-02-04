Семак: Дзюба добавил свежести и качества в игру «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал возвращение Артёма Дзюбы на поле. Форвард впервые появился на поле после перенесённой коронавирусной инфекции.
«Конечно, Дзюба добавил свежести и качества в игру нашей команды, отдал несколько прекрасных передач и в принципе смотрелся хорошо.
Как оценю игру в одного нападающего в матчах с «Араратом» и «Ноа»? Неплохо. До этого мы очень-очень редко играли в одного нападающего, исходя из того, что они у нас в той или иной степени были. Сейчас ситуация другая — практически ни одного нападающего, которые были бы в форме, кроме Стаса Крапухина. Поэтому решили сыграть именно так, чтобы посмотреть игру с одним нападающим и в то же время дать нападающим столько времени, сколько им на данный момент нужно", — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».
Напомним, 15 января «Зенит» отправился в Дубай на первый в 2021 году сбор клуба. Артём Дзюба и Андрей Лунёв не полетели с командой из-за положительных тестов на коронавирус.
- 4 февраля 2021
-
20:18
-
20:10
-
19:56
-
19:41
-
19:35
-
19:30
-
19:17
-
19:15
-
19:12
-
19:03
-
18:49
-
18:48
-
18:29
-
18:23
-
18:13
-
18:09
-
18:02
-
17:44
-
17:42
-
17:41
-
17:23
-
17:18
-
17:15
-
17:00
-
16:51
-
16:41
-
16:18
-
15:59
-
15:39
-
15:23
-
15:07
-
15:01
-
14:47
-
14:43
-
14:38