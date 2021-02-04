Семак: к сожалению, Азмун пока находится на стадии лечения

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии травмированного Сердара Азмуна.

«К сожалению, пока он не тренируется с командой. Он занимается индивидуально и находится на стадии лечения. На данный момент сложно сказать, когда он начнёт тренироваться с командой или на футбольном поле. Пока идёт стадия лечения без футбольного поля», — приводит слова Семака пресс-служба петербургской команды.

31 января «Зенит» начал второй этап зимних сборов в Дубае. В клубе сообщили, что Азмун восстанавливается после травмы.

Азмун выступает за «Зенит» с 2019 года. В нынешнем сезоне 26-летний иранский форвард принял участие в 15 матчах Российской Премьер-Лиги, забил 11 голов и отдал 2 результативные передачи.

В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Зенит» является лидером в турнирной таблице, набрав в 19 турах 41 очко.