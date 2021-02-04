АПЛ отменила одну из красных карточек «Саутгемптона» в матче с «МЮ»

В матче 22-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» на стадионе «Олд Траффорд» принимал «Саутгемптон». Встреча завершилась разгромной победой манкунианцев со счётом 9:0. Немаловажную роль в итоговом результате сыграли удаления в составе «святых»: на 2-й минуте красную карточку получил Александр Янцкевич, а на 86-й — Ян Беднарек.

Как информирует Sky Sports, после матча «Саутгемптон» подал апелляцию по удалению Беднарека. АПЛ приняла её и отменила наказание футболиста за нарушение на Антони Марсьяле.

АПЛ также рассмотрела апелляцию по удалению Давида Луиса в матче «Арсенала» и «Вулверхэмптона» (1:2). В этом случае красная карточка не была отменена, фол последней надежды в исполнении бразильца подтверждён.