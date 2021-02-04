Рой Ходжсон: несмотря на возраст, я всё ещё наслаждаюсь футболом

Главный тренер «Кристал Пэлас» Рой Ходжсон рассказал, что ещё не определился относительно своего будущего.



«Я уже давно в футболе, но я наслаждался каждой минутой работы. Работая в „Кристал Пэлас“, я всё ещё наслаждаюсь этим невероятным видом спорта. Когда твоя команда проводит два прекрасных матча, ты чувствуешь себя ещё лучше.



Я не хочу быть в ситуации, когда мне постоянно приходится говорить о своём будущем, потому что, чтобы быть честным, нужно быть реалистом. Я действительно совершенно счастлив в данный момент, и изо дня в день наслаждаюсь происходящим. Но сейчас я хочу оставить мысли о будущем. Возможно, по мере развития сезона я определюсь с дальнейшими планами», — цитирует Ходжсона Sky Sports.



Контракт 73-летнего англичанина с «Кристал Пэлас» рассчитан до конца нынешнего сезона. Ходжсон является самым возрастным тренером в истории АПЛ. За свою карьеру он тренировал в том числе миланский «Интер», «Ливерпуль, „Фулхэм“ и сборную Англии. Начал тренерскую карьеру Ходжсон в 1976 году, возглавив шведский „Хальмстад“.



«Кристал Пэлас», сыграв 22 матча, набрал 29 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице АПЛ сезона-2020/2021.

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