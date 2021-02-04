Жером Боатенг обвинил бывшую свою девушку в шантаже. Она разбила его машину
Защитник «Баварии» Жером Боатенг расстался со своей девушкой, моделью Касией Ленхардт, после того как она разбила его машину. Напоследок немецкий футболист обвинил бывшую пассию в шантаже и назвал её причиной ссор со своей семьёй. Об этом информирует Bild.
Боатенг встречался с Ленхардт около 15 месяцев. В январе девушка врезалась в уличный столб на автомобиле футболиста. В крови Касии был обнаружен алкоголь. Именно после этой ситуации Жером решил расстаться с ней.
«Касия разрушила отношения с моей бывшей девушкой Ребеккой и моей семьей, она шантажировала меня. Поэтому я решил расстаться с ней», — приводит слова Боатенга Bild.
Касия Ленхардт в ответ обвинила 32-летнего немецкого футболиста во лжи и регулярных изменах.
Боатенг — о возможном уходе: не люблю долго сидеть на одном месте
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