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Жером Боатенг обвинил бывшую свою девушку в шантаже. Она разбила его машину

Жером Боатенг обвинил бывшую свою девушку в шантаже. Она разбила его машину
Футбол / Германия 0

Защитник «Баварии» Жером Боатенг расстался со своей девушкой, моделью Касией Ленхардт, после того как она разбила его машину. Напоследок немецкий футболист обвинил бывшую пассию в шантаже и назвал её причиной ссор со своей семьёй. Об этом информирует Bild.

Боатенг встречался с Ленхардт около 15 месяцев. В январе девушка врезалась в уличный столб на автомобиле футболиста. В крови Касии был обнаружен алкоголь. Именно после этой ситуации Жером решил расстаться с ней.

«Касия разрушила отношения с моей бывшей девушкой Ребеккой и моей семьей, она шантажировала меня. Поэтому я решил расстаться с ней», — приводит слова Боатенга Bild.

Касия Ленхардт в ответ обвинила 32-летнего немецкого футболиста во лжи и регулярных изменах.

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