Белотти может продлить контракт с «Торино»

«Торино» не намерен продавать своего лучшего бомбардира Андреа Белотти. Президент клуба Урбано Кайро предложил итальянскому форварду новый контракт на улучшенных условиях. Об этом сообщает Sky Sport Italia.

«Белотти играет за «Торино» с 2015 года. Мы уже однажды продлили его контракт и намерены сделать это снова. Предложим Андреа очень выгодные условия, попытаемся убедить его остаться. Надеюсь, у нас получится договориться.

Последние несколько сезонов «Торино» не на высоте. Но мы всегда берём вектор на построение хорошей команды. Мы сделаем всё от себя зависящее, а дальше посмотрим, будет ли у него мотивация остаться», — приводит слова Урбано Кайро Sky Sport Italia.

В нынешнем сезоне Белотти провёл за «быков» 20 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 6 результативных передач. Действующий контракт 27-летнего итальянца с «Торино» рассчитан до лета 2022 года.