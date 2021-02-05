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«Челси» обыграл «Тоттенхэм» в центральном матче 22-го тура АПЛ

«Челси» обыграл «Тоттенхэм» в центральном матче 22-го тура АПЛ
Футбол / Англия 0
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В Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» завершился центральный матч 22-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» — «Челси». Гости одержали победу со счётом 1:0.

На 24-й минуте защитник «шпор» Эрик Дайер в собственной штрафной свалил нападающего «Челси» Тимо Вернера и судья незамедлительно указал на «точку». Пенальти уверенно реализовал полузащитник гостей Жоржиньо.

Видео одиннадцатиметрового у исполнении Жоржиньо

После прихода Томаса Тухеля на пост наставника синих, «Челси» не пропустил ни одного мяча, ранее сыграв вничью с «Вулверхэмптон Уондерерс» (0:0) и победив «Бёрнли» (2:0).

«Тоттенхэм» проиграл третий матч АПЛ подряд, уступив до этого «Ливерпулю» (1:3) и «Брайтон энд Хоув Альбион» (0:1).

Подопечные Томаса Тухеля набрали в 22 матчах 36 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Шпоры» (33) — на 8-м месте. У «Тоттенхэма» один матч в запасе. Лидером турнира является «Манчестер Сити» (47).

Англия - Премьер-лига. 22-й тур
04 февраля 2021, четверг. 23:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
0 : 1
Челси
Лондон
0:1 Жоржиньо – 24' (пен)
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