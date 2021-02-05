«Челси» обыграл «Тоттенхэм» в центральном матче 22-го тура АПЛ

В Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» завершился центральный матч 22-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» — «Челси». Гости одержали победу со счётом 1:0.
На 24-й минуте защитник «шпор» Эрик Дайер в собственной штрафной свалил нападающего «Челси» Тимо Вернера и судья незамедлительно указал на «точку». Пенальти уверенно реализовал полузащитник гостей Жоржиньо.
Видео одиннадцатиметрового у исполнении Жоржиньо
После прихода Томаса Тухеля на пост наставника синих, «Челси» не пропустил ни одного мяча, ранее сыграв вничью с «Вулверхэмптон Уондерерс» (0:0) и победив «Бёрнли» (2:0).
«Тоттенхэм» проиграл третий матч АПЛ подряд, уступив до этого «Ливерпулю» (1:3) и «Брайтон энд Хоув Альбион» (0:1).
Подопечные Томаса Тухеля набрали в 22 матчах 36 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Шпоры» (33) — на 8-м месте. У «Тоттенхэма» один матч в запасе. Лидером турнира является «Манчестер Сити» (47).
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