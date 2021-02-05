Гендиректор «Уфы»: помощь «Тамбову» игроками? Легко сказать, мне они самому нужны

Генеральный директор «Уфы» Ринат Шайбеков прокомментировал ситуацию с «Тамбовом», которому пообещали помощь для продолжения выступления в Российской Премьер-Лиге на фоне финансовых проблем.



«В субботу-воскресенье у нас будет собрание клубов. Мы обсудим ситуацию «Тамбова» и примем с клубами общее решение. Сейчас ничего конкретного сказать не могу. На выходных они нам всё расскажут, объяснят всю ситуацию подробно. Чтобы понятно было. Думаю, все хотят помочь. Но плохо, что довели до такой ситуации.



Говорят про помощь игроками. А какими? Мне самому игроки нужны. Легко сказать — игроками. Молодыми? А если игрок сам будет против уходить в «Тамбов»? Или его агент? Всё не так просто. Тут палка о двух концах. Если игрок согласится — другой разговор», — цитирует Шайбекова Sport24.

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