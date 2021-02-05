Главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич подвёл итоги второго сбора, который команда провела в Турции.



«Главный итог сбора — нам удалось выполнить всю запланированную работу: сыграли тренировочные матчи, ребята получили полноценную игровую практику, погода была отличная. Мы, конечно, довольны итогами. Главное, что нет травм. В хорошем настроении вернулись домой, ребята получили три выходных дня, после чего с новыми силами отправимся на третий сбор.



Костя Корж нравится всему тренерскому штабу, он очень восприимчив к тем требованиям, которые ему предъявляются, буквально как губка всё впитывает и всё выполняет. Он очень организованный, дисциплинированный парень, приятно с ним работать. Андрей Кравчук пропустил первый сбор, поэтому ему в первую очередь приходится подтягивать физические кондиции. Так что пока мы не можем объективно оценить его потенциал на фоне конкурентов на его позицию.



Никита Печёнкин возвращается в Челябинск. Желаем ему удачи и будем пристально следить за его прогрессом. Саша Орехов останется в Москве, планируем найти ему клуб и отдать его в аренду. Надеемся, что до лета он получит игровую практику, которая ему крайне необходима.



Я думаю, что до закрытия зимнего трансферного окна в «Торпедо» появятся ещё два футболиста. Один уже точно едет с нами на третий сбор», — цитирует Игнашевича пресс-служба «Торпедо».

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