Главный тренер «Торпедо» Сергей Игнашевич подвёл итоги второго сбора, который команда провела в Турции.
«Главный итог сбора — нам удалось выполнить всю запланированную работу: сыграли тренировочные матчи, ребята получили полноценную игровую практику, погода была отличная. Мы, конечно, довольны итогами. Главное, что нет травм. В хорошем настроении вернулись домой, ребята получили три выходных дня, после чего с новыми силами отправимся на третий сбор.
Костя Корж нравится всему тренерскому штабу, он очень восприимчив к тем требованиям, которые ему предъявляются, буквально как губка всё впитывает и всё выполняет. Он очень организованный, дисциплинированный парень, приятно с ним работать. Андрей Кравчук пропустил первый сбор, поэтому ему в первую очередь приходится подтягивать физические кондиции. Так что пока мы не можем объективно оценить его потенциал на фоне конкурентов на его позицию.
Никита Печёнкин возвращается в Челябинск. Желаем ему удачи и будем пристально следить за его прогрессом. Саша Орехов останется в Москве, планируем найти ему клуб и отдать его в аренду. Надеемся, что до лета он получит игровую практику, которая ему крайне необходима.
Я думаю, что до закрытия зимнего трансферного окна в «Торпедо» появятся ещё два футболиста. Один уже точно едет с нами на третий сбор», — цитирует Игнашевича пресс-служба «Торпедо».
- 5 февраля 2021
-
14:25
-
14:07
-
14:02
-
13:55
-
13:36
-
13:35
-
13:29
-
13:23
-
13:18
-
13:04
-
13:00
-
12:49
-
12:47
-
12:28
-
12:22
-
12:00
-
11:34
-
11:11
-
10:59
-
10:54
-
10:35
-
10:29
-
10:01
-
09:47
-
09:38
-
09:28
-
08:39
-
08:30
-
08:04
-
07:41
-
07:18
-
04:14
-
03:56
-
03:32
-
03:11