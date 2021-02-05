Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Пике могут дисквалифицировать за публичное обвинение испанских арбитров в предвзятости

Пике могут дисквалифицировать за публичное обвинение испанских арбитров в предвзятости
Футбол / Испания 0
Аудио-версия:

Защитник «Барселоны» Жерар Пике может получить дисквалификацию или штраф от Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) за публичное обвинение арбитров в предвзятости. Об этом информирует Sport.

В своём недавнем интервью футболист заявил, что большинство действующих судей испанского чемпионата болеют за мадридский «Реал», поэтому «свистят в его пользу».

RFEF рассмотрит эти слова Пике на предмет нарушения статьи дисциплинарного кодекса о высказываниях в СМИ о судьях. Если будет установлено, что Жерар поставил под сомнение честность судей, то футболиста либо дисквалифицируют на 4-12 матчей, либо оштрафуют. Размер денежных санкций может варьироваться от € 601 до € 3 тыс.

Напомним, в сезоне-2020/2021 «Барселона» и «Реал» сыграли в чемпионате Испании по 20 матчей и набрали по 40 очков. Они занимают 2-е и 3-е место в турнирной таблице соответственно. Возглавляет таблицу мадридский «Атлетико», в активе которого 50 баллов.

Жерар Пике: 85% испанских судей болеют за «Реал»
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021