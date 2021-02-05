Пике могут дисквалифицировать за публичное обвинение испанских арбитров в предвзятости

Защитник «Барселоны» Жерар Пике может получить дисквалификацию или штраф от Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) за публичное обвинение арбитров в предвзятости. Об этом информирует Sport.
В своём недавнем интервью футболист заявил, что большинство действующих судей испанского чемпионата болеют за мадридский «Реал», поэтому «свистят в его пользу».
RFEF рассмотрит эти слова Пике на предмет нарушения статьи дисциплинарного кодекса о высказываниях в СМИ о судьях. Если будет установлено, что Жерар поставил под сомнение честность судей, то футболиста либо дисквалифицируют на 4-12 матчей, либо оштрафуют. Размер денежных санкций может варьироваться от € 601 до € 3 тыс.
Напомним, в сезоне-2020/2021 «Барселона» и «Реал» сыграли в чемпионате Испании по 20 матчей и набрали по 40 очков. Они занимают 2-е и 3-е место в турнирной таблице соответственно. Возглавляет таблицу мадридский «Атлетико», в активе которого 50 баллов.
- 5 февраля 2021
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