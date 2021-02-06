Источник: в ближайшее время Бохинен прилетит в Москву для завершения перехода в ЦСКА

Издание FootballNerd.no раскрывает подробности возможного перехода 21-летнего полузащитника норвежского «Стабека» Эмиля Бохинена в московский ЦСКА.



Как сообщает источник, в воскресенье, 7 февраля, игрок должен вылететь в Москву для завершения перехода в стан «армейцев». Отмечается, что футболист уже попрощался со своими одноклубниками по «Стабеку».



Ранее сообщалось, что сделка полностью согласована на клубном уровне, сторонам осталось лишь договориться о деталях личного контракта футболиста. Представители «Стабека» уже подтверждали переговоры с ЦСКА по Бохинену. При этом игрок отказался комментировать потенциальный переезд в Россию. Сделка оценивается в сумму € 1 – 1,5 млн.



Бохинен является воспитанником «Стабека» и дебютировал за клуб в 2015 году. С тех пор он провёл 92 встречи в профессиональном футболе, отметившись 11 забитыми мячами и 10 результативными передачами. Его контракт со «Стабеком» рассчитан до лета 2022 года.

Источник: «Стабек» принял предложение ЦСКА по Бохинену