Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Источник: в ближайшее время Бохинен прилетит в Москву для завершения перехода в ЦСКА

Источник: в ближайшее время Бохинен прилетит в Москву для завершения перехода в ЦСКА
Футбол / РПЛ 0
Аудио-версия:

Издание FootballNerd.no раскрывает подробности возможного перехода 21-летнего полузащитника норвежского «Стабека» Эмиля Бохинена в московский ЦСКА.

Как сообщает источник, в воскресенье, 7 февраля, игрок должен вылететь в Москву для завершения перехода в стан «армейцев». Отмечается, что футболист уже попрощался со своими одноклубниками по «Стабеку».

Ранее сообщалось, что сделка полностью согласована на клубном уровне, сторонам осталось лишь договориться о деталях личного контракта футболиста. Представители «Стабека» уже подтверждали переговоры с ЦСКА по Бохинену. При этом игрок отказался комментировать потенциальный переезд в Россию. Сделка оценивается в сумму € 1 – 1,5 млн.

Бохинен является воспитанником «Стабека» и дебютировал за клуб в 2015 году. С тех пор он провёл 92 встречи в профессиональном футболе, отметившись 11 забитыми мячами и 10 результативными передачами. Его контракт со «Стабеком» рассчитан до лета 2022 года.

Источник: «Стабек» принял предложение ЦСКА по Бохинену
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021