Источник: «Стабек» принял предложение ЦСКА по Бохинену

Московский ЦСКА близок к подписанию полузащитника «Стабека» Эмиля Бохинена. Норвежский клуб принял предложение «армейцев» по 21-летнему игроку. Об этом сообщает местный телеканал TV2.

По данным источника, Бохинен может присоединиться к ЦСКА до конца нынешней недели. Сделка полностью согласована на клубном уровне, сторонам осталось лишь договориться о деталях личного контракта футболиста.

Ранее представители «Стабека» подтвердили переговоры с ЦСКА по Бохинену. При этом игрок отказался комментировать потенциальный переезд в Россию.

Напомним, норвежские СМИ оценивают эту сделку в € 1 млн. При этом у ЦСКА в борьбе за подписание Эмиля есть ряд конкурентов, но конкретные названия клубов не упоминаются.