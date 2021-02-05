Источник: «Стабек» принял предложение ЦСКА по Бохинену
Московский ЦСКА близок к подписанию полузащитника «Стабека» Эмиля Бохинена. Норвежский клуб принял предложение «армейцев» по 21-летнему игроку. Об этом сообщает местный телеканал TV2.
По данным источника, Бохинен может присоединиться к ЦСКА до конца нынешней недели. Сделка полностью согласована на клубном уровне, сторонам осталось лишь договориться о деталях личного контракта футболиста.
Ранее представители «Стабека» подтвердили переговоры с ЦСКА по Бохинену. При этом игрок отказался комментировать потенциальный переезд в Россию.
Напомним, норвежские СМИ оценивают эту сделку в € 1 млн. При этом у ЦСКА в борьбе за подписание Эмиля есть ряд конкурентов, но конкретные названия клубов не упоминаются.
ЦСКА интересуется полузащитником «Стабека» Эмилем Бохиненом
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