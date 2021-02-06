Хазенхюттль объяснил, почему считает арендованного у «Ливерпуля» Минамино особенным

Главный тренер «Саугемптона» Ральф Хазенхюттль прокомментировал подписание на правах аренды 26-летнего нападающего «Ливерпуля» Такуми Минамино.

«Я разговаривал с Юргеном по поводу Минамино. Он сказал, что у него не было возможности дать ему достаточно игрового времени за «Ливерпуль». Я уверен, что когда Такуми был на поле – он демонстрировал хорошую игру, что демонстрируют его голы.

Он особенный для меня игрок — не из-за его физической силы, а из-за своего стиля игры в футбол. Минамино очень сообразителен, хорошо принимает решения, знает о нашем стиле прессинга и, надеюсь, много бегает.

Он знает, что попадая ко мне, тебе всегда приходится много бегать, но для него это не проблема. Думаю, ему понадобится некоторое время, чтобы набрать форму, но у нас был хороший опыт общения с Тео, который нам сразу же помог, и, надеюсь, он делает то же самое», — цитирует Ральфа Goal.