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Кабак провёл первую тренировку в «Ливерпуле»

Кабак провёл первую тренировку в «Ливерпуле»
Футбол / Англия 0

Защитник сборной Турции Озан Кабак провёл первую тренировку в «Ливерпуле». Фото с тренировки игрок выложил в своём аккаунте в «Твиттере».

Кабак перешёл в «Ливерпуль» во вторник, 2 февраля, на правах аренды из «Шальке». Аренда рассчитана до конца нынешнего сезона с правом выкупа. 20-летний турецкий футболист будет выступать под 19-м номером. В текущем сезоне Кабак провел 14 матчей в Бундеслиге и получил 1 красную карточку.

До «Шальке» Кабак выступал за немецкий «Штутгарт» и турецкий «Галатасарай».

«Ливерпуль», набрав 40 очков в 22 турах, занимает четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, уступая «Лестеру», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Ближайший матч мерсисайдцы проведут 7 февраля против «Манчестер Сити».

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